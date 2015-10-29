Вена, 29 октября, 2015, 23:50 — ИА Регнум. В Вене завершилась встреча глав внешнеполитических ведомств Турции, Российской Федерации, США и Саудовской Аравии. Об этом сегодня, 29 октября, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве.

state.gov Встреча глав внешнеполитических ведомств Турции, Российской Федерации, США и Саудовской Аравии

Консультации «четверки» продлились около часа. Основная тема венской встречи — сирийское урегулирование. Завтра, 30 октября, должна состоятся более расширенная встреча, в которой примут участие главы внешнеполитических ведомств Египта, Ирана, Ирака и Ливана.

Сирийская тема вновь стала ведущей в мировой политике после того, как Российская Федерация начала военную операцию против террористов в этой стране. Все западные страны, а также их союзники на Ближнем Востоке, в частности, Турция и Саудовская Аравия, бескомпромиссно требуют ухода от власти законного сирийского президента Башара Асада. В свою очередь, Россия и Иран оказывают поддержку Асадау, как законному президенту САР и единственному политику, который смог организовать отпор террористическим группировкам, наводнившим Сирию и Ирак.