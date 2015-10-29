Екатеринбург, 29 октября, 2015, 22:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге состоялось открытие сразу двух выставок. Выставка детских рисунков о Великой Отечественной войне «Связь времён: мы наследники победителей» открылась во Дворце Пионеров, а в музее Уральского государственного горного университета открылась актуальная выставка о землетрясениях на Среднем Урале, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, выставка детских рисунков о Великой Отечественной войне «Связь времён: мы наследники победителей» изначально была открыта в Уральском федеральном университете 29 сентября. Но спустя два дня по решению ректората вуза была закрыта.

Теперь данная экспозиция будет размещена на главной детской площадке Екатеринбурга во Дворце Пионеров до 1 ноября. Напомним, что выставка была собрана из лучших детских рисунков о войне. Работы на конкурсную комиссию присылали мальчишки и девчонки со всей России. Выставка была презентована в Крыму, а далее в течение года по другим регионам России. Среди лауреатов есть юные жители Екатеринбурга, чьи работы представлены на экспозиции.

Выставка «Дрожь Земли», которую открыли сегодня в музее Уральского государственного горного университета, рассказывает о природе землетрясений. Напомним, что недавно на Среднем Урале произошло лёгкое землетрясение, которое почувствовали жители Екатеринбурга, Первоуральска и других городов и посёлков Свердловской области. Именно это событие побудило организаторов на создание такой актуальной выставки. На экспозиции будут описаны и показаны все случаи землетрясений на Среднем Урале, которые были зафиксированы с тех времён, как за ними начали вести наблюдение.

Также посетителям представят образцы горных пород которые претерпели изменения в результате тектонических процессов, а также специальная техника с помощью которой, сейсмологи регистрируют колебания земной коры. Будут организованы экскурсии. Выставка будет работать в течение месяца.