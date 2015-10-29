Луганск, 29 октября, 2015, 21:25 — ИА Регнум.

В республиках Новороссии наблюдается дефицит практически всех медикаментов. Особенно остро эта проблема ощущается в прифронтовых городах и небольших населенный пунктах. Трудности возникают не только из-за нехватки лекарственных средств, но и из-за высоких цен на них в условиях, когда многие жители Донбасса вынуждены жить на небольшие социальные пособия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали местные жители и волонтеры.

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С тем, что дефицит лекарств в народных республиках ощущается довольно остро, согласны многие волонтеры, занимающиеся гуманитарной помощью Донбассу. «Лекарств в регионе нет. Аптеки полупустые. Не хватает даже самого необходимого», — рассказала волонтер Евдокия Шереметьева, регулярно доставляющая гумпомощь жителям Донбасса.

Она отметила, что не хватает всех категорий и наименований медикаментов, и оказываемой Донбассу поддержки со стороны России недостаточно для такого большого, густонаселенного региона.

«Помощь идет большая. Просто регион не может питаться лишь одной гуманитарной помощью. Он должен сам что-то производить. А как он это может делать в нынешних условиях?», — заметила она

«Евдокия Шереметьева обратила внимание и на высокую стоимость лекарственных средств при невысоких доходах населения: «Проблема также в покупательной способности. На что люди будут все это приобретать?».

Волонтер Евгений Крылов на примере прифронтового Кировска рассказал, что в последнее время ситуация с медикаментами в республиках Донбасса немного улучшлась и в аптеках городов можно встретить немало наименований препаратов повседневной необходимости, но вот запас их очень ограничен.

«Ситуацию осложняет то, что эти медикаменты продаются по ценам недешевле, чем в московском регионе, а некоторые даже дороже. При этом у многих людей в Донбассе единственный стабильный доход — это социальные выплаты, которые редко превышают две-три тысячи рублей. А зарплата в пять-шесть тысяч рублей считается нормальной в условиях высочайшей безработицы в прифронтовых городах», — констатировал Евгений Крылов.

В больницах, по словам волонтера, ситуация сдвинулась с мертвой точки. «В некоторые больницы прифронтовой полосы начала поступать помощь. Но, к сожалению, пока что это не отлажено системно. Медикаментов очень нехватает, а когда придет следующая поставка неизвестно. Есть ведь не только больницы, существует огромное количество медпунктов в небольших поселках городского типа, из которых Донбасс во многом и состоит. Небольшие фельдшерские пункты испытывают значительные трудности. Люди в них обращаются ежедневно, но туда ничего практически не поступает», — сказал волонтер.

Кроме того, он обратил внимание на то, что фармацевтическая номенклатура, к которой привыкли жители Донбасса за время, проведенное в составе Украины, несколько отличается от российской, поэтому в ряде случаев приходится разбираться в аналогах тех или иных лекарств, на которые поступают заявки.

По словам Евгения Крылова, вывоз партий медикаментов с территории Российской Федерации требует массы разрешительных документов, которые на данный момент очень сложно получить. «К примеру, для вывоза коробки димедрола нужно получить очень много документов, и неизвестно, удастся ли это сделать вообще в разумные сроки. Ситуация с этим сложная. Большая часть медикаментов строгой отчетности попадает на территорию ЛНР и ДНР по довольно серым схемам», — рассказал гуманитарщик.

По его мнению, решить проблему отчасти можно было бы путем создания временных инструкций, предполагающих упрощение механизма провоза лекарств негосударственными гуманитарными грузами. «На тот период, пока республики Донбасса являются непризнанными, необходимы некие временные положения, упрощающие провоз лекарств лицами, имеющими письменные поручения от учреждений здравоохранения ЛНР и ДНР. Это могут быть временные инструкции, как от таможенных органов, так и от Министерства здравоохранения. Но, к сожалению, их пока не поступало», — констатировал Крылов.

Он рассказал, что знает примеры, когда люди погибали только потому, что вовремя не оказывалось того или иного лекарственного препарата даже в госпиталях, имеющих приоритетное медицинское снабжение. «К сожалению, мне личнои звестен случай, когда один из офицеров штаба крупного боевого подразделения умер в госпитале от обострения хронической болезни, когда не оказалось специфического послеоперационного препарата, а оперативный провоз его через российскую таможню был невозможен», — сообщил волонтер.

Руководитель Центра координации и поддержки движения «Юго-Восток» Алексей Анпилогов подтвердил, что дефицит лекарств существует. «Лекарства являются одним из самых сложных к завозу гуманитарных и коммерческих грузов. Проблема с лекарствами в республиках стоит очень остро. Мы продолжаем в этом году работу с больницами и лечебными учреждениями ДНР и ЛНР на предмет обеспечения их лекарствами. Можно сказать, что здесь ситуация затруднена даже по, казалось бы, таким общеупотребимым лекарствам как «Клофелин», «Аспирин», антибиотики», — сообщил Анпилогов.

По его мнению, проблема не решается сейчас ни со стороны республик, ни со стороны Российской Федерации. «Провозимого гуманитарными конвоями объема лекарств категорически не хватает на нужды республик. Более того, вокруг темы лекарств уже сложилась черная экономика, в основном контрабандная, которая раздувает цены на все препараты, в том числе и на критические для значительных категорий граждан», — объяснил он.

Анпилогов отметил, что универсального механизма, позволявшего бы провозить гуманитарным организациям лекарства, не существует, и на их пути стоит масса бюрократических препон. Он подтвердил, что получение разрешения на провоз лекарственных средств — довольно трудоемкий и длительный процесс. «Мы сейчас сотрудничаем с системой конвоев МЧС. Нам пришлось получать весь комплекс бумаг, и на выстраивание взаимоотношений было потрачено порядка двух месяцев», — сообщил Алексей Анпилогов.

По его мнению, в ситуации с дефицитом лекарств есть также и вина самих республик. Лекарства, по словам Анпилогова, использовались в качестве рычага давления — их распределяли среди лояльных руководству организаций. «Мы сейчас наслышаны о последних коррупционных скандалах в республиках. С моей точки зрения, лекарства, как категория достаточно критичных для населения грузов, использовались в качестве рычагов давления на общественное мнение. Те организации, которые не ругали руководство ДНР и ЛНР, участвовали в программах помощи».

Жительница Донецка Евгения Мартынова рассказала, что поставки из России позволили несколько нормализовать ситуацию в республиканской столице. Но и там не всегда хватает жизненно необходимых специфических лекарств. «Препараты недорогие или пользующиеся спросом есть практически везде и все. Лекарства специфические, для больных с сердечно-сосудистыми патологиями, диабетом, нужно еще поискать, да и цена может быть очень высокой. Люди стараются договариваться, чтобы знакомые им привезли из России или подконтрольных Украине территорий. Из-за таможни и блок-постов это тоже представляет огромные сложности. Именно в Донецке говорить о лекарственном кризисе нельзя. Практически все аптеки довоенного периода функционируют, и даже активно открываются новые. Также препараты возят под заказ аптеки и частные лица, что влияет на стоимость. Главная проблема — покупательная способность населения, а не дефицит. Это актуально для Донецка. В маленьких городах недостаток лекарств ощутим — люди едут за дорогими препаратами сюда», — рассказала Евгения Мартынова.

Напомним, что в условиях блокады со стороны Украины Россия оказалась единственным поставщиком лекарств в народные республики Донбасса. В сентябре зампредседателя Союза предпринимателей ДНР Александр Поливянов-Конотопский сообщал, что в первом полугодии 2015 года Россия резко увеличила коммерческие поставки лекарств почти в 200 раз — с 3 миллионов рублей до 590 миллионов. При этом отмечалось, что крупные компании избегают поставок медикаментов в Донбасс, опасаясь санкций.

Лекарственные препараты доставляют в ЛНР и ДНР гуманитарные конвои МЧС, а также общественные организации и волонтеры, занимающиеся гуманитарной помощью. По словам официальных лиц, республики и сами могли бы производить медицинсике препараты. Как заявлял руководитель администрации главы ДНР Максим Лещенко, в республике «есть свой потенциал по производству медпрепаратов, есть предприятия в Донецке и Горловке, которые в ближайшее время зайдут на рынок республики».