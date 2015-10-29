В женском баскетбольном Еврокубке сегодня играли четыре российских клуба
Москва, 29 октября, 2015, 23:05 — ИА Регнум.
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- Удоминейт Умео (Швеция) — Динамо (Москва, Россия) 84:87 (22:22, 21:19, 24:24, 8:10, ОТ 9:12) — 28.10.2015
- Эдирнеспор (Турция) — Енисей (Красноярск) 70:68 (18:25, 13:8, 24:14, 15:21)
- «Вологда-Чеваката» (Вологда) — Цмоки Минск (Белоруссия) 65:58 (11:10, 31:12, 8:16, 15:20)
- Лулео (Швеция) — Энергия (Иваново) 82:71 (27:17, 15:23, 18:13, 22:18)
- Бешикташ (Турция) — Спарта&К (Видное) 76:66 (16:17, 19:13, 13:15, 28:21)
Положение команд в розыгрыше женского баскетбольного Еврокубка здесь.