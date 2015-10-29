Москва, 29 октября, 2015, 20:41 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков получил должность индустриального директора авиационного кластера государственной корпорации «Ростехнологии». Об этом сегодня, 29 октября, сообщает РБК со ссылкой на представителя «Ростехнологии».

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Сообщается, что Сердюков станет одним из семи индустриальных директоров по направлениям госкорпорации и будет возглавлять авиационный кластер.

Напомним, наблюдательный совет «Ростехнологии» принял решение ввести институт индустриальных директоров в июне этого года. Решение было принято в рамках программы оптимизации и повышения эффективности системы управления государственной корпорации.

В функцию индустриального директора будет входить формирование и развитие отраслевых компетенций по индустриальным комплексам, повышение капитализации и стоимости активов, рост их инвестиционной привлекательности, оптимизация управленческой структуры, стратегический маркетинг, управление рисками.

Стоит отметить, что в авиационные активы «Ростехнологии» входят субхолдинги «Технодинамика», Объединенная двигателестроительная корпорация, «Вертолеты России». Согласно отчету Ростеха общая выручка этих субхолдингов в 2014 году составила 347 млрд рублей.

Анатолий Сердюков был министром обороны России с 2007 по 2012 год. С этого поста он был уволен после громкого коррупционного скандала. Вместе со своей знакомой, главой департамента имущественных отношений Минобороны Евгенией Васильевой, Сердюков стал фигурантом уголовного дела о масштабных хищениях в военном ведомстве (дело «Оборонсервиса»).

Также Сердюков был фигурантом уголовного дела о привлечении военнослужащих Вооруженных сил России к благоустройству собственности своего зятя.

В декабре 2013 года Сердюков стал обвиняемым по делу о халатности, повлекшем причинение крупного ущерба (ч.1 ст.293 УК РФ).

Во всех уголовных делах против Сердюкова он своей вины не признавал и отказывался от дачи показаний. Ни одно дело не было доведено до конца.

В феврале 2014 года главное военное следственное управление Следственного комитета (ГВСУ) решило прекратить следствие в отношении Сердюкова, так как он попадал под амнистию к 20-летию Конституции РФ, будучи признан «защитником отечества», главная военная прокуратура подтвердила правомочность такого решения.

С ноября 2013 года Сердюков стал генеральным директором исследовательского испытательного центра машиностроения (ОАО «ФИИЦ М»), входящего в госкорпорацию «Ростех».