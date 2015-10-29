Ижевск, 29 октября, 2015, 20:32 — ИА Регнум. Удмуртия недополучила из федерального бюджета более 1 млрд рублей на подготовку празднования 175-летнего юбилея Петра Чайковского. Республика надеется все-таки получить запланированные средства, сообщает «Udm-info» со ссылкой на председателя постоянной комиссии Госсовета по экономической политике, промышленности и инвестициям Валерия Бузилова.

day.org.ru Музей-усадьба П.И.Чайковского

По его словам, основной причиной недофинансирования праздничных мероприятий стала экономическая ситуация в стране. При этом он отметил, что есть и «вина республики». «Бюджетные средства — они требуют и экспертизы, то есть у документации должна быть экспертиза, вот эти сроки мы немножко сорвали, соответственно приходится сейчас выбивать и добиваться», — пояснил Бузилов.

Напомним, в соответствии с распоряжением правительства РФ от 22 июля 2013 года планировалось направить на реализацию предусмотренных планом мероприятий в рамках подготовки к юбилею Чайковского в Удмуртии 6,623 млрд рублей, из которых 1,498 млрд рублей федеральных средств и 4,957 млрд из республиканского бюджета. Помимо обширной программы мероприятий — фестивали, конкурсы, концерты, в регионе планировалось провести строительство и реставрацию 38 объектов. В частности, реконструкция здания театра оперы и балета, музея-усадьбы Чайковского в Воткинске, обновление набережной Воткинского пруда. Однако, уже в апреле 2014 года глава Удмуртии Александр Соловьев заявил, что торжества, посвященные композитору, будут проводиться в «усеченном виде». «Потому что те объекты, которые сегодня прописаны — их слишком много, я думаю, что денег, тех, которые мы прописали, не хватит», — пояснил Соловьев, заверив, что все объекты инфраструктуры Воткинска, Чайковского, Глазова будут достроены своевременно. В то же время министр финансов республики Валерий Богатырев сообщил, что из 1,5 млрд рублей от бюджета РФ регион получил только 804 млн рублей.

В ноябре 2014 года, министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев выразил надежду, что федеральные средства в размере 1,15 млрд рублей будут получены. Решение вопросов финансирования было запланировано обсудить на встрече руководителя республики с министром культуры РФ Владимиром Мединским.Отметим, что реконструкцию Государственного мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба П.И.Чайковского» планировалось завершить к осени 2014 года, реконструкцию здания Государственного театра оперы и балета — к началу 2015 года. При этом открытие обновленных музея и театра состоялось только в марте текущего года. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2015 года министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев рассказал, что Удмуртия может недополучить средства на мероприятия, входившие в перечень капитального строительства, запланированного в рамках подготовки к празднованию 175-летия Петра Чайковского, в связи с секвестромфедерального бюджета.

«В связи с секвестированием Москва нам не подтверждает всю сумму, которая изначально была запланирована», — объяснил глава министерства. По словам Соловьева, достигнута устная договоренность с заместителем министра культуры РФ Григорием Пирумовым о возобновлении финансирования в дальнейшем.

Соловьев пояснил, что часть работ по реконструкции и ремонту ряда объектов перенесут на более поздний срок. К этим объектам относятся здание Театра юного зрителя и Национальной библиотеки, субсидии на ремонт и реконструкцию которых должны были составить 700 млн рублей.

Также Соловьев подчеркнул, что проект реконструкции ТЮЗа может попасть в Федеральный адресный инвестиционный фонд. Указанные обстоятельства помогут Удмуртии получить средства в 2016 году.