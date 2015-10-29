Калининград, 29 октября, 2015, 19:44 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 29 октября, началась внезапная проверка боевой готовности соединений морской авиации и противовоздушной обороны Балтийского флота.

Штаб Балтфлота Су-27 в небе над Калининградской областью

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, командование оценит готовность дежурных сил авиации и ПВО по охране воздушного пространства российского эксклава.

«Особое внимание уделено вопросам практических действий с подъёмом по тревоге и выходом подразделений противовоздушной обороны в указанные районы, с дальнейшим выполнением учебно-боевых задач», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Экипажам морской авиации предстоит отработать перехваты и уничтожение воздушных целей, осуществить поиск подводных лодок условного противника и выполнить практические бомбометания в морских и наземных полигонах.

Подразделения ПВО выполнят задачи по отражению массированного ракетно-авиационного удара, проведут тренировки расчётов по опознаванию и классификации одиночных и групповых воздушных целей на малых и сверхмалых высотах, отработают нормативы по перегрузке ракет на пусковые установки и подготовке их к боевой стрельбе.

Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации флота и личный состав соединения ПВО будут выполнять как в дневное, так и в ночное время.

К внезапной проверке привлечены экипажи самолётов Су-27, Су-24, ударных и военно-транспортных вертолётов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолётов Ка-27 и военно-транспортных самолётов Ан-26 морской авиации Балтийского флота, а так же части и подразделения соединения ПВО флота.