Калуга, 29 октября, 2015, 19:11 — ИА Регнум. Сегодня, 29 октября депутат Марина Ставиская приняла участие в приемке работ по ремонту дворовых территорий домов № 14 и 15 по улице Вишневского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги Депутат Марина Ставиская еженедельно выезжает на осмотры дворов, следит за состоянием детских площадок

Подрядчик закончил ремонт до наступления зимнего периода, серьёзных нареканий по качеству выполненных работ со стороны жителей и депутата нет. Депутат Ставиская еженедельно выезжает на осмотры дворов, следит за состоянием детских площадок.

«Здесь много детишек, много молодых семей, замечательный большой двор. Сейчас уложили новое асфальтовое покрытие, но на этом благоустройство завершать нельзя, во дворе не хватает детской площадки. Работы по её установке запланированы на следующий год. При благоустройстве двора мы постараемся учесть все пожелания жителей: и детскую площадку, и стоянку для транспорта и зеленую зону», — сказала Марина Ставиская.