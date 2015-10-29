Нью-Йорк, США, 29 октября, 2015, 18:30 — ИА Регнум. Постоянный представитель Саудовской Аравии при Организации Объединенных наций Абдалла аль-Муаллими признал, что войска саудовской коалиции, борющиеся с хуситами в Йемене, нанесли удар по госпиталю международной организации «Врачи без границ». Об этом он заявил сегодня, 29 октября, в интервью телеканалу Vice News.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». Реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Раджа

Аль-Муаллим признал, что силы саудовской коалиции нанесли удары по госпитали «Врачей без границ» в Йемене. Однако о подчеркнул, что в этом виновата сама организация, так как предоставила неверные координаты своего госпиталя.

Целью коалиции была область, которую хуситы используют для тренировок и сбора амуниции. Удар по госпиталю пришелся по ошибке, причиной которой стали неверные координаты, предоставленные «Врачами без границ», — подчеркнул постпред.

Напомним, госпиталь «Врачей без границ», расположенный в Йемене в районе Хайдан в провинции Саада 26 октября подвергся нескольким авиаударам. В момент ударов в здании находились сотрудники «Врачей без границ» и пациенты.