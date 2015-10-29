Хельсинки, 29 октября, 2015, 17:05 — ИА Регнум. Поставки финских компаний на российский рынок показали незначительный рост по сравнению с весенним минимумом. Компании адаптировали свою деятельность к сложившимся условиям и ожидают преодоления спада в российской экономике. Об этом свидетельствуют данные барометра Финско-российской торговой палаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 октября.

Борис Михайлович Кустодиев. Ярмарка (фрагмент). 1906

16% респондентов увеличили свой экспорт в Россию (против 6% весной), сокращение произошло у 49% (весной — у 63%). Бизнес в России вырос у 16% опрошенных компаний, 44% сообщили о сокращении (весной таких было больше на 10%).

Самой большой проблемой для компаний является неустойчивый курс рубля, политическая ситуация и усиление рисков. Нестабильность российской экономики и проблемы финансирования российских клиентов занимают верхние строки в списке проблем как для финского экспорта, так и для ведения бизнеса в России.

Как отмечается в исследовании, российские контрсанкции сводят к минимуму финский экспорт продуктов питания. Согласно статистике финской таможни, экспорт финских компаний в Россию снизился в январе — июле 2015 года на 32%.

Замену российскому рынку нашли 39% опрошенных, 17% безуспешно пытались найти альтернативные рынки. Согласно результата опроса, около 68% финских компаний считают, что российская политика импортозамещения не повлияет на их деятельность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финские компании не собираются покидать российский рынок. Напротив, финны готовы расширять российский сегмент своего бизнеса, заявила генеральный директор Финско-российской торговой палаты Мирья Тири в ходе делового форума «Финский бизнес в Санкт-Петербурге», который состоялся на прошлой неделе.

Как рассказала Тири, товарооборот между Россией и Финляндией с начала 2015 года сократился на треть. Тем не менее финский бизнес готовится к новому подъему в российской экономике. «Правда, в каком году он произойдёт, никто не знает», — отметила Тири. Генеральный директор Финско-российской торговой палаты также подчеркнула, что Россия является стратегическим партнером для Финляндии. «Мы настроены позитивно, настроение рабочее», — резюмировала Мирья Тири.

Ранее ИА REGNUM со ссылкой на Торгпредство РФ в Финляндии сообщало, что по состоянию на начало 2014 года объем накопленных финских прямых инвестиций в России составлял 2,8 млрд евро. Россия находится на 6-м месте в рейтинге стран-реципиентов финских прямых инвестиций (с долей 2,7%). По оценкам Финско-российской торговой палаты и инвестиционного агентства Helsinki Business Hub, в России работает от 600 до 650 финских компаний.