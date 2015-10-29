Москва, 29 октября, 2015, 16:59 — ИА Регнум. Правительство Москвы планирует начислять штрафы за невыполненную работу подрядным организациям, работающим в городской сфере ЖКХ, заявил 29 октября на круглом столе в рамках форума «Открытые инновации» — 2015 заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евгений Козлов

«Мы разрабатываем и скоро утвердим методику, согласно которой нарушение, выявленное с помощью камер городского видеонаблюдения, будет автоматически превращаться в штраф для каждой конкретной подрядной организации за невыполненную работу», — сообщил Козлов.

По его словам, с помощью камер видеонаблюдения столицы будет осуществляться контроль качества чистоты, уборки и вывоза мусора. При этом все показания с камер будут проверяться инспекторами. Он также напомнил, что в Москве установлено более 140 тысяч камер видеонаблюдения в подъездах, образовательных учреждениях, улицах, дворах, стройплощадках, футбольных стадионах, подземных переходах и мостах.

Напомним, как сообщала пресс-служба департамента информационных технологий Москвы, в 2014 году за ненадлежащую уборку территорий, плохое содержание дорог и незаконное размещение рекламы коммунальщики были оштрафованы на 1,2 млрд рублей.