Стокгольм, 29 октября, 2015, 16:15 — ИА Регнум. В фокусе работы генерального консульства будет задача продвигать в США образ инновационной, креативной, конкурентоспособной современной Швеции. Дипломатическое представительство должно будет способствовать росту торговли и инвестиций, а также созданию благоприятных условий для работы шведского бизнеса в США. Об этом сегодня, 29 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МИД королевства.

Людвиг Браун. Король Густав Адольф II перед битвой при Лютцене в 1632 году. 1892

«В свете новой экспортной стратегии мы видим потребность в генеральном консульстве в Нью-Йорке — одном из самых важных мировых городов для продвижения Швеции как бренда. Бизнес-сообщество хотело бы видеть официальное шведское присутствие в стране, которое поможет наладить контакты, торговлю и инвестиции в США», — пояснил министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг.

В ведении генерального консульства будут находиться также вопросы культуры, что поможет шведским деятелям искусства более уверенно работать в Нью-Йорке, отмечают в МИДе.

Кто станет генеральным консулом Швеции в США, правительство королевство пока не решило.

Напомним, сегодня королевство представлено в США почетным консульством. Такой орган имеет меньшие полномочия, кандидатура почетного консула, в отличие от генерального, не утверждается внешнеполитическим ведомством.