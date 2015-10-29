Москва, 29 октября, 2015, 16:14 — ИА Регнум. У каждой страны, состоящей в западной коалиции по противодействию ИГ, возглавляемой США, существует своё понимание и определение террористов в Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 октября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Есть встречный вопрос к тем, кто говорит, что «Россия мешает борьбе с ИГ». Удивляет, что у каждого государства — своё понимание того, кто является террористом «на земле». Если в рамках коалиции нет согласия в этом вопросе — это пример того, как понижается эффективность борьбы с общей угрозой», — сказала Захарова.

По её словам, Россия на практике часто сталкивается с этим: «Речь идёт о странах, имеющих общую цель в рамках коалиции — казалось, уж здесь бы разногласий быть не должно! Но они есть, и касаются они конкретных подходов страны к той или иной группировке. Как же вы можете эффективно бороться с терроризмом, если у вас нет общего понимания терроризма?»

Напомним, эксперты едины в своём мнении о верности решения российских властей относительно проведения спецоперации в Сирии. По их словам, в отличие от США, которые рассматривают весь мир как свою колонию, Россия чётко понимает свою ответственность по сохранению безопасности и действует не только в интересах своего народа, но и всего мира. Эксперты отмечают, что в ходе заседания Генассамблеи ООН со стороны Владимира Путина мировому сообществу был чётко дан сигнал о соблюдении безопасности всего мира, а также о недопущении дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке, которая грозит Европе и России не только новыми потоками беженцев, но и проникновением террористов.

При этом специалисты подчёркивают, что Россия не ведёт войну — она лишь выполняет военную операцию в рамках просьбы, направленной Путину со стороны действующего президента Сирии Башара Асада.