Москва, 29 октября, 2015, 15:29 — ИА Регнум. Багдад до сих пор не обращался к Москве за военной помощью в борьбе против «Исламского государства». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 октября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Официальных заявлений от Ирака не поступало. Мы отслеживаем всё, что говорится на эту тему в Ираке, мы видим заявления общественных и политических деятелей», — сказала Захарова.

По её словам, ведомство не без интереса наблюдает за позицией США, которые, «мягко говоря, влияют на Багдад по данному вопросу».

Напомним, ранее ряд политиков и общественных деятелей Ирака не исключил возможности обращения к России за военной помощью в борьбе против «Исламского государства», оказываемой ВКС РФ.