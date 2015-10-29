Ставрополь, 29 октября, 2015, 15:15 — ИА Регнум. Указом президента Российской Федерации 29 октября 2015 года Александр Журавский назначен на должность атамана Терского войскового казачьего общества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полпредстве президента РФ в СКФО.

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Напомним, Александр Журавский был избран атаманом Терского войскового казачьего общества 25 апреля 2015 года открытым голосованием на внеочередном выборном круге, прошедшем во Владикавказе.

Ранее 18 апреля Журавский был избран атаманом Ставропольского казачьего войскового общества Терского окружного казачьего общества.

Его кандидатура на пост главы войскового общества была согласована в полпредстве Северо-Кавказского федерального округа, а также в Совете при Президенте России по делам казачества. Журавский также занял пост заместителя главы комитета по казачеству.

Напомним также, полпред Сергей Меликов ранее заявлял о том, что войску требуется определенный набор реформ, а возможно и изменение организационной структуры, где одна из территорий является для войска базовой. В случае терского казачества таким базовым регионом может стать Ставропольский край.