Ереван, 29 октября, 2015, 15:12 — ИА Регнум. Президенты Армении и Азербайджана выразили готовность провести встречу до конца текущего года и обсудить основные элементы урегулирования конфликта. Об этом говорится в заявлении сопредседателей Минской группы, распространенного по итогам визита в регион.

Мониторинг на границе Нагорного Карабаха и Азербайджана. Фото: Twitter Джеймса Уорлика

«Мы обратили особое внимание президентов на опасность насилия на линии соприкосновения войск и на армяно-азербайджанской границе. Использование тяжелого вооружения, в том числе, минометов и ракетных установок недопустимо и несет серьезную угрозы для жизни гражданского населения. Мы глубоко сожалеем о жертвах и потерях среди гражданского населения и ожидаем, что стороны примут все меры во избежание насилия. Мы представили предложения по стабилизации ситуации и созданию более конструктивной атмосферы для переговоров», — отмечается в заявлении минских посредников.

В документе подчеркивается, что в ходе визита в Баку состоялась встреча с представителями азербайджанской общины Нагорного Карабаха. «Мы поощряем диалог между всеми сторонами, пострадавшими в ходе конфликта как неотъемлемую часть мирного процесса», — говорится в сообщении.

Посредники также проинформировали, что в Ереване провели встречу с представителями Международного комитета Красного Креста, с которыми обсудили вопросы обмена данными о лицах, пропавших без вести и гуманитарных мер.

«Сразу после пересечения сопредседателями линии соприкосновения войск, из неустановленного места прозвучали выстрелы, заставившие представителей ОБСЕ искать место для укрытия. Стороны гарантировали безопасность членов миссии. Данный инцидент является умышленной попыткой подрыва усилий по продвижению урегулирования», — говорится в сообщении.

Нарушение режима прекращения огня на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения произошло 27 октября. И хотя в сообщении посредников не указано, с какой стороны был открыт огонь, однако даже азербайджанская сторона не опровергла факт открытия огня своими подразделениями, только отметив, что это был ответный огонь.

В подтверждение того, что огонь по посредникам был открыт со стороны Азербайджана, наблюдатели отмечают тот факт, что на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг резкой критике позицию дипломатов.

Президент Азербайджана сказал, что недавно «диктаторский режим Саргсяна прибегнул к еще одной политической провокации», объявив Нагорный Карабах составной частью Армении. «К сожалению, посредники не дали никакого ответа и на это неприемлемое заявление, противоречащее даже официальной позиции Армении. Все это вызывает большое сожаление у азербайджанской стороны и наводит тень на миссию посредников по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта», — заявил Алиев.

В свою очередь армянская сторона настаивает на расследовании грубых нарушений режима прекращения огня. Об этом на встрече с посредниками заявил президент Армении Серж Саргсян. Он призвал быть последовательными в деле расследования и осуждения грубых нарушений режима нарушения огня на границе с Арменией и линии соприкосновения с Арцахом, что, по убеждению Саргсяна, крайне важно с точки зрения соблюдения режима, исключения его нарушений.

Об отсутствии механизмов расследования инцидентов заявил и американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик, в качестве одной из главных причин эскалации напряженности на линии соприкосновения назвав именно отсутствие подобных расследований.

По словам Уорлика, вопрос создания механизма для расследования инцидентов на границе находится в стадии обсуждения, Баку его пока не принял, но и не отклонил.

«Одной из опубликованных сопредседателями рекомендаций является возобновление обсуждений вокруг предложенного ОБСЕ механизма по расследованию нарушений режима прекращения огня. Вопрос создания механизма некоторое время обсуждался, он отклонен со стороны Баку. Мы надеемся, что сможем поднять этот вопрос. Это является предметом обсуждения, и я не могу делать какие-либо прогнозы. Мы нуждаемся в подобном механизме», — отметил Уорлик в Ереване.

Что касается встречи президентов Армении и Азербайджана, то по словам американского сопредседателя Минской группы, в настоящее время идет работа над деталями возможной встречи президентов.

«Президенты должны найти путь для всестороннего урегулирования конфликта, в то же время обсудить нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения. Сегодняшняя ситуация в корне отличается от той, что была два года назад. Впервые мы стали свидетелями использования тяжелой артиллерии на линии соприкосновения. В результате этого, к сожалению, мы стали свидетелями смерти гражданских лиц. Напряжение растет день ото дня. Я считаю, очень важно, чтобы президенты во время встречи обсудили рост напряженности», — согласно азербайджанскому информационному агентству АПА, заявил в Баку американский посредник.

О дате возможной встречи двух президентов пока ничего не сообщается, однако, Уорлик уже заявил, что встреча президентов Армении и Азербайджана состоится до конца года, после предстоящего в Армении 6 декабря референдума по конституционным изменениям.

«Мы пока не знаем, в какой именно день состоится встреча, однако хотим обсудить день встречи с президентами. В начале декабря в Армении состоится референдум по конституционным изменениям, думаю, встреча состоится после этого референдума, но я надеюсь, что до конца года. Это очень «узкое окно», и встреча зависит от повестки дня президентов и глав МИД. С учетом уровня насилия и вопросов, которые нужно обсудить, пришло время для встречи», — сказал Уорлик в Ереване.

Американский дипломат добавил, что два президента обязались активизировать диалог, а также намекнули, что хотят встретиться.

Подводя итоги встреч в Ереване и Баку, Уорлик рассказал, что во время переговоров посредники призвали президентов готовить свои народы не к войне, а к миру. «Урегулирование этого конфликта положит начало новому периоду и будет иметь большое значение для развития региона. Думаю, мы обязаны обеспечить стабильное будущее следующим поколениям. Между народами двух стран должны быть налажены связи, и они должны научиться в будущем жить бок о бок», — выразил уверенность американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, подчеркнув, что назрела необходимость всестороннего урегулирования карабахского конфликта во имя безопасности народов Армении и Азербайджана.

«Я понимаю беспокойство людей в Азербайджане и Армении в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе, потому что более 20 лет этот конфликт не урегулирован», — сказал Уорлик.

Эксперты, однако, не ожидают от встречи президентов существенного изменения ситуации в процессе урегулирования карабахского конфликта. Тем не менее они отмечает необходимость подобных встреч, исходя из того, что переговоры лучше, чем стрельба.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов — Россия, Джеймс Уорлик — США, Пьер Андрие — Франции), вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжием Каспшиком 26−28 октября посетил регион и провели встречи с президентами и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, а также властями Нагорного Карабаха.