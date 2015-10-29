Калининград, 29 октября, 2015, 13:39 — ИА Регнум. В Калининградской области уничтожено около трёх центнеров сала, нелегально импортируемого из Испании польскими перекупщиками. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора, сало пытались ввезти в Россию ночью трое граждан Польши на своих автомобилях.

mataderossalamanca.es Эмблема испанского мясокомбината, поставлявшего в Россию заражённую свинину

В ручной клади и багажниках было изъято 267 кг свиного сала с клеймами испанского предприятия Mataderos Salamanca из города Мосарбес, уточнил собеседник ИА REGNUM.

По данным ведомства, с 2011 года в отношении Mataderos Salamanca действуют ограничения на поставку продукции свиноводства, введённые в связи с выявлением листерий в партии шпика.

Кроме того, ввоз европейской свинины в Россию запрещён из-за африканской чумы свиней, бушующей в Европе. По данным Международного эпизоотического бюро, только с 17 по 23 октября 2015 г. в странах Евросоюза зафиксировано 53 вспышки этого опасного заболевания. За этот период в России вспышки инфекционных болезней животных не выявлены.

Отметим, что в Испании сало — часть классической кастильской кухни.