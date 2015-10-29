Севастополь, 29 октября, 2015, 13:36 — ИА Регнум. Правительство Севастополя утвердило госпрограмму поддержки малого и среднего предпринимательства на 2016 год с объемом финансирования 62 млн рублей из госбюджета. Документ принят на заседании правительства 29 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщил директор департамента промышленности Элимдар Ахтемов, программа включает в себя пять направлений, в том числе выплаты из фонда микрофинансирования, гарантийного фонда, предоставление целевых грантов начинающим субъектам предпринимательства.

«28 человек получат микрозаймы в размере до одного миллиона рублей, 22 человека — гарантии и поручительства, еще 20 человек получат гранты на начало бизнеса в размере 500 тыс. рублей, — сказал Ахтемов. — Информационная поддержка предполагает обучение четырех тысяч предпринимателей».

Также будет субсидироваться погашение части затрат предпринимателей, связанных с уплатой процентов по кредитам и затрат, связанных с приобретением оборудования либо модернизацией производства. «Программой на все мероприятия предусмотрены 62 млн рублей из федерального бюджета. Результатом работы программы станет открытие 100 новых рабочих мест», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в налоговых органах Севастополя состоят на учете 8,7 тыс. юридических лиц и более 14 тыс. индивидуальных предпринимателей.