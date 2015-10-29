Чебоксары, 29 октября, 2015, 13:18 — ИА Регнум. В Чувашии в III квартале неполное рабочее время по инициативе работодателя трудились 2074 человека, по соглашению между работником и работодателем — 5590 человек. Такие данные опубликовал Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=31 Ярмарка вакансий

В простое в указанный период находился 1351 рабочий — как по вине работодателя, так и по независящим от него причинам. В отпуск без сохранения заработной платы ушли 22 220 человек. Вахтовым методом официально работали 864 жителя Чувашии.

В III квартале приняты на работу 16 471 человек. В то же время уволились 19 386 работающих, в том числе в связи с сокращением штата — 382, по собственному желанию — 16 067, по соглашению сторон — 786. В IV квартале официально заявлено к высвобождению 179 сотрудников.

По данным ведомства, общая численность работников списочного состава на конец сентября составила 253 612 человек.

По информации Госслужбы занятости населения Чувашии, на 26 октября в республике официально зарегистрированы в качестве безработных 4582 человека, в режиме неполной занятости работали 6069 человек. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения составил 0,67%. Самые низкие показатели уровня безработицы зарегистрированы в Цивильском (0,24%), Моргаушском (0,26%), Шумерлинском (0,28%), Аликовском, Комсомольском и Урмарском (по 0,31%) районах. Потребность в работниках, заявленная в органы службы занятости, составила 13 512 человек. Информацию о наличии вакансий предоставили 2082 работодателя.