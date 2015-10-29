Бостон, США, 29 октября, 2015, 13:07 — ИА Регнум. Физики Массачусетского технологического института воплотили в реальность мечту поклонников комиксов о супергероях: теперь можно видеть человека сквозь стену. Ученые модифицировали работу WiFi-устройств так, что вследствие этого разработку можно использовать, чтобы видеть людей через стены насквозь, об этом говорится на официальном сайте университета.

rfcapture.csail.mit.edu/ Физики создали WiFi-технологию, позволяющую видеть людей сквозь стену

Кроме того, с помощью перенастроенных WiFi-передатчиков можно измерять пульс человека, находящегося за стеной. Видео, объясняющее результаты исследования, ученые разместили на YouTube. Создатели новой WiFi-технологии Фадель Адиб и Дина Катаби.

На сайте университета физики, принимавшие участие в работе, объяснили, что работали над созданием этого устройства с 2013 года, тогда они смогли создать особый алгоритм анализа радиосигнала, поступавшего в WiFi-приемник, который позволяет выяснить, что человек стоит или двигается за стеной по вариациям в его силе и другим параметрам.

Ученые отметили, что улучшенная версия этой технологии, при помощи которой можно видеть человека, находящегося за стеной, наблюдать перемещения по комнате, а также измерять пульс. Об этом говорится в новой работе, которую авторы открытия в начале ноября этого года представят на научной конференции SIGGRAPH в японском Кобе.

Работает технология таким образом: WiFi-устройство «атакует» стену, так что сигнал произведенных волн отражается от людей и объектов, находящихся за стеной, попадает назад в специальный приемник, где волны анализируются с помощью специального алгоритма. Итак, программа смотрит сразу на несколько объектов, что быстрее помогает технологии распознать человека.

Далее — усовершенствованный алгоритм помог физикам при помощи технологии определять рост и вес человека через стену. Эта новая разработка может вызвать заинтересованность спецслужб, говорят ученые. Но, по мнению создателей, технологию можно использовать и в других целях, например, для наблюдения за одинокими пожилыми людьми или в развлекательных целях.

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