Москва, 29 октября, 2015, 13:04 — ИА Регнум. Рассмотрение вопроса о второй индексации пенсий и социальных пособий в 2016 году содержит риски для бюджета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября, об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Лавров в ходе обсуждения проекта бюджета на 2016 год с депутатами фракции «Справедливая Россия» в Госдуме.

Борис Кустодиев. Купец. 1918

«Здесь мы видим существенные риски, и чтобы застраховаться от этих рисков, бюджет содержит ряд страховочных механизмов. Это, прежде всего, возможность использования еще до 500 млрд рублей Резервного фонда в случае непоступления доходов — мы находимся реально на грани использования средств Резервного фонда: 1 трлн минус 500 млрд — может остаться еще 500 млрд Резервного фонда при неблагоприятном развитии событий», — подсчитал Лавров.

Также среди «страховочных механизмов» он упомянул «нераспределенные 362 млрд рублей, которые могут быть использованы по решению президента и правительства», и резерв «на поддержку экономики субъектов РФ в размере 65 млрд рублей».

Минфин прилагает усилия для сохранения в бюджете достаточных средств на развитие здравоохранения и образования и ненаращивания военных расходов, подчеркнул Лавров. Он напомнил, что 2011 году расходы на национальную оборону» составляли 54% расходов бюджета, в 2015 — уже 62%, но в 2016 году эта цифра несколько снижается. «В следующем году мы предлагаем их (эти расходы) снизить хотя быть до — 59,8%, то есть идет сдерживание наращивания такого вот ухудшения структуры расходов, распределение определенных ресурсов в пользу тех отраслей, о которых мы все время говорим, и действительно это связано и с развитием человеческого капитала, поддержкой инфраструктуры, созданием условий для экономического роста», — сказал он.

В проект бюджета-2016 заложена индексация пенсий и социальных пособий на 4%, вторая индексация может быть проведена по фактической инфляции по итогам исполнения бюджета за 1-е полугодие 2016 года — такое решение принято правительством РФ.