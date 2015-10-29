Самара, 29 октября, 2015, 12:37 — ИА Регнум. Во время торжественного смотра снегоуборочных машин, тракторов и дворников с лопатами городское руководство выступило с речью о том, что нацелено на тесное взаимодействие техники дорожных служб, управляющих компаний и дворников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

samadm.ru. Дворники на смотре спецтехники в Самаре

По информации городской администрации, в этом году дополнительно закуплено 57 единиц уборочной техники, а также 181 мобильный снегоотбрасыватель для содержания территории образовательных учреждений.

«Мы обеспечиваем техникой свои бюджетные учреждения, чтобы показать пример правильного и эффективного содержания территорий управляющим компаниям, задать им стандарт работы. В целом к зимнему сезону этого года мы подойдем более подготовленными», — заявил на параде сити-менеджер Олег Фурсов.

«Горожане обязательно почувствуют улучшение в содержании улично-дорожной сети, придомовой территории, тротуаров, — подтвердил его первый зам Владимира Василенко. — Мы нацелены на тесное взаимодействие техники дорожных служб, управляющих компаний и дворников. В комплексе эта система должна дать очень хорошие результаты».

По их данным, с учетом вновь приобретенной техники МП «Благоустройство» готово вывести на уборку снега до 280 единиц техники, в том числе, девять лаповых погрузчиков, которые позволят в ускоренном режиме вывозить снег с городских улиц. С учетом субподрядных организаций — более 350 единиц техники. Кроме того, содержанием дорог в ежедневном режиме будут заниматься более 300 рабочих предприятия.

Для складирования снега отведено пять площадок общей вместимостью до 500 тыс. тонн. Начиная с зимнего сезона 2015−2016 годов, решением сити-менеджера ограничивается использование песка и песко-соляной смеси в исторической части Самары, а также на дорогах 1 и 2 категории. В качестве замены будут применяться многокомпонентные противогололедные материалы, а тротуары планируется обрабатывать специальной модификацией с добавлением мраморной крошки.

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