Калининград, 29 октября, 2015, 12:35 — ИА Регнум. Последнюю неделю октября в Балтийском море идёт активная «пристрелка» корабельного вооружения на новейшем сторожевике ВМФ России «Адмирал Григорович». Как сообщили сегодня, 29 октября, корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтийского флота, несколько дней назад экипаж корабля успешно выполнил артиллерийские и противолодочные стрельбы, а накануне поразил цели из многоканального ЗРК с вертикальным стартом «Штиль».

Штаб Балтфлота Реактивная бомбовая установка «РБУ-6000» на борту «Адмирала Григоровича» в действии

В качестве мишени, имитирующей корабль условного противника, был использован малый корабельный щит. Практическая ракета (без боевой части), выпущенная с «Адмирала Григоровича», поразила надводную цель, отметил собеседник ИА REGNUM.

Кроме того, экипаж провёл стрельбы из артиллерийского комплекса А-190 по крылатой ракете-мишени, запущенной с ракетного катера «Кузнецк».

Несколькими днями ранее экипаж «Адмирала Григоровича» уничтожил из реактивной бомбовой установки «РБУ-6000» подводную лодку условного противника.

После завершения государственных испытаний и ревизии корабля, на СКР «Адмирал Григорович» будет поднят Военно-Морской флаг Российской Федерации, и сторожевой корабль войдёт в состав Черноморского флота.

Планируется, что сторожевик войдёт в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота, базирующейся в Севастополе.

Напомним, «Адмирал Григорович» был построен в Калининграде на заводе «Янтарь».

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