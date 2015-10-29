Белокуриха, Алтайский край, 29 октября, 2015, 12:30 — ИА Регнум. В устье ручья Татарский, который впадает в реку Белокуриха, построена действующая водяная мельница. Проект этот реализовал художник Владимир Войчишин. Он воссоздает атмосферу начала XIX века и станет не только экскурсионным пунктом для гостей курортного города. На белокурихинской мельнице будет вестись помол зерна для производства «сувенирной» муки.

belokuriha-online.ru Запруда на «Новой мельнице» в Белокурихе

«Идея возникла давно, еще 30 лет назад. Однажды, когда я отдыхал в Белокурихе, сходил на псевдомельницу. Но на самом деле на том месте никогда не было мельницы, там была лесопилка. И задумался над тем, чтобы построить действующую водяную мельницу, которая бы молола муку. Ее бы смогли посещать люди и таким образом знакомиться с нашей историей, культурой, бытом, нашими русскими традициями и обычаями. Стал искать материалы в интернете, в архивах и узнал об истории Захара Логачева. Он прибыл на Алтай в годы Столыпинской реформы, обосновался в Белокурихе и построил на этом месте мельницу. Позднее он даже стал старостой нашего города, но в годы Гражданской войны был зарублен шашками большевиками», — пояснил художник Владимир Войчишин.

Мельница выполнена из калиброванного лиственного бруса размером 6×6,5 метра и покрыта тесом. Рядом небольшая плотина и мельничное колесо. На него по лотку подается вода. Она приводит в действие жернова, которые и мелют муку.

Рядом с мельницей установлены весы, на которых можно взвешивать мешки с мукой. Для воссоздания колорита поставлены стожки с сеном и ульи, коновязь, старинные телега и косилка, другие предметы сельского быта мельников. Весной следующего года рядом с мельницей планируют засеять небольшое поле ржи», — сообщают в администрации Белокурихи.