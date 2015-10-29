Барнаул, 29 октября, 2015, 12:05 — ИА Регнум. Утверждены поправки в Закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Подробности сегодня, 29 октября, сообщает официальный сайт региона.

www.odessit Бюджет Алтайского края

«Бюджет Алтайского края на 2015 год увеличен по доходам и расходам на 5 616 млн рублей. Изменение бюджета края произошло за счет поступления средств федерального бюджета. Налоговые и неналоговые доходы бюджета уменьшены на 1 520 млн рублей», — пояснили в финкомитете.

Доходы утверждены в объеме 78 440 млн рублей, расходы — 84 544 млн рублей. При этом дефицит краевого бюджета оставили неизменным — 6 104 млн рублей.