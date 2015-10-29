Чебоксары, 29 октября, 2015, 11:24 — ИА Регнум. В сентябре в Приволжском федеральном округе стоимость бензина в среднем составила 34,52 рублей (в РФ — 35,19 рублей), дизельного топлива — 34,37 рублей (в РФ — 34,79 рубля). Такие данные опубликовал Росстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM

Самый дорогой автомобильный бензин в Поволжье был в Чувашии (35,19 рублей), Кировской (35,14) и Нижегородской (34,98) областях. Минимальные цены на бензин сложились в Башкирии (33,98), Самарской области (34,32) и Саратовской области (34,54).

Стоимость бензина марки А-76 в Поволжье в среднем составила 31,71 рублей. Наибольшая цена на данный вид бензина зарегистрирована в Кировской области (33,87), наименьшая — в Саратовской области (29,43). Бензин АИ-92 в ПФО в среднем стоил 33,62 рубля, лидером по дороговизне являлась Кировская область (34,37), самый дешёвый был в Башкирии (33,19).

Цена АИ-95 в среднем в округе составляла 36,57 рублей: максимальная стоимость зафиксирована в Мордовии (37,28), минимальная — в Самарской области (36,14).

Цена дизельного топлива в Поволжье в сентябре составляла в среднем 34,37 рублей. Самые высокие цены были в Оренбургской области (35,33) и Пермском крае (34,9), наименьшие — в Ульяновской области (33,32) и Чувашии (33,43).