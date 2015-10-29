Тбилиси, 29 октября, 2015, 11:18 — ИА Регнум. Третий день юбилейных торжеств, посвященных 170-летию старейшего на Кавказе театра — Тбилисского государственного русского драматического театра имени Грибоедова, завершился торжественным вечером.

Сюрприз для Тбилисского государственного русского драматического театра имени Грибоедова от азербайджанских коллег. Фото предоставлено организаторами

Актеры театра имени Грибоедова представили зрителям и гостям богатую именами известных актеров и режисеров и яркими событиями историю своего театра. Сцена была оформлена под «майдан» старого Тифлиса, а афиши напоминали о сыгранных за многие годы спектаклях.

Первый не только в Грузии, но и на всем Кавказе театр был основан царским наместником Воронцовым в 1845 году, вскоре после приезда в Тифлис и вступления в должность. В разные годы в театре работали Владимир Немирович-Данченко, Всеволод Мейерхольд, Котэ Марджанишвили, Петр Фоменко, Георгий Товстоногов, Александр Товстоногов. На сцене театра играли Вера Комиссаржевская, Наталья Бурмистрова, Павел Луспекаев, Арчил Гомиашвили и многие другие именитые актеры.

Рефреном всего вечера проходила фраза, звучавшая примерно так: «Русский театр в Грузии это не просто театр, это нечто большее, русский театр в Грузии объединяет людей разных национальностей, разных религий».

Вслед за актерами на сцену вышли художественный руководитель театра Автандил Варсимашвили и директор театра Николай Свентицкий. Они зачитали поздравления от католикоса-патриарха Грузии Илии Второго и президента страны Георгия Маргвелашвили. С юбилеем лично поздравил грибоедовцев министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе, который также зачитал собравшимся поздравительное послание премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Затем наступил черед многочисленных гостей юбилейных торжеств. Поздравления театру имени Грибоедова передали Министерство культуры России и Союз театральных деятелей РФ. Народная артистка Российской Федерации Ирина Муравьева привезла в Тбилиси теплые слова поздравления и множество подарков от Малого театра, среди которых были и кассеты с записями спектаклей Малого театра.

«Поздравляю! Желаю, чтобы ваш театр никогда не был скучным, чтобы все люди приходили, смотрели, жили человеческим духом!!!» — обратилась к коллегам Ирина Муравьева.

От себя лично и от имени Театра имени Вахтангова поздравил тбилисский театр с юбилеем народный артист СССР Василий Лановой.

С поздравлениями и подарками от «родственного» грибоедовскому санкт-петербургского БДТ имени Георгия Товстоногова приехал в Тбилиси Олег Басилашвили.

Звучало много теплых слов, были сделаны интересные предложения, в частности, театр имени Грибоедова еще раз пригласили на международный театральный фестиваль «Балтийский дом», на проходящий в Молдавии фестиваль русских театров, на гастроли в разные страны мира, где функционируют русские театры. В этой связи директор театра Николай Свентицкий пошутил: «Обращайтесь к нашему министру культуры, чтобы нам профинансировали поездку».

Торжественный вечер продолжался более двух часов и закончился оригинальным фейерверком. Грибоедовцам пожелали долгих лет активной творческой деятельности на земле Грузии.

29 октября юбилейные мероприятия завершатся премьерой спектакля «Ревизор» по одноименной пьесе Н. В. Гоголя.