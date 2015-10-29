Русский театр в Грузии отпраздновал свое 170-летие
Тбилиси, 29 октября, 2015, 11:18 — ИА Регнум. Третий день юбилейных торжеств, посвященных 170-летию старейшего на Кавказе театра — Тбилисского государственного русского драматического театра имени Грибоедова, завершился торжественным вечером.
Актеры театра имени Грибоедова представили зрителям и гостям богатую именами известных актеров и режисеров и яркими событиями историю своего театра. Сцена была оформлена под «майдан» старого Тифлиса, а афиши напоминали о сыгранных за многие годы спектаклях.
Первый не только в Грузии, но и на всем Кавказе театр был основан царским наместником Воронцовым в 1845 году, вскоре после приезда в Тифлис и вступления в должность. В разные годы в театре работали Владимир Немирович-Данченко, Всеволод Мейерхольд, Котэ Марджанишвили, Петр Фоменко, Георгий Товстоногов, Александр Товстоногов. На сцене театра играли Вера Комиссаржевская, Наталья Бурмистрова, Павел Луспекаев, Арчил Гомиашвили и многие другие именитые актеры.
Рефреном всего вечера проходила фраза, звучавшая примерно так: «Русский театр в Грузии это не просто театр, это нечто большее, русский театр в Грузии объединяет людей разных национальностей, разных религий».
Вслед за актерами на сцену вышли художественный руководитель театра Автандил Варсимашвили и директор театра Николай Свентицкий. Они зачитали поздравления от католикоса-патриарха Грузии Илии Второго и президента страны Георгия Маргвелашвили. С юбилеем лично поздравил грибоедовцев министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе, который также зачитал собравшимся поздравительное послание премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Затем наступил черед многочисленных гостей юбилейных торжеств. Поздравления театру имени Грибоедова передали Министерство культуры России и Союз театральных деятелей РФ. Народная артистка Российской Федерации Ирина Муравьева привезла в Тбилиси теплые слова поздравления и множество подарков от Малого театра, среди которых были и кассеты с записями спектаклей Малого театра.
«Поздравляю! Желаю, чтобы ваш театр никогда не был скучным, чтобы все люди приходили, смотрели, жили человеческим духом!!!» — обратилась к коллегам Ирина Муравьева.
От себя лично и от имени Театра имени Вахтангова поздравил тбилисский театр с юбилеем народный артист СССР Василий Лановой.
С поздравлениями и подарками от «родственного» грибоедовскому санкт-петербургского БДТ имени Георгия Товстоногова приехал в Тбилиси Олег Басилашвили.
Звучало много теплых слов, были сделаны интересные предложения, в частности, театр имени Грибоедова еще раз пригласили на международный театральный фестиваль «Балтийский дом», на проходящий в Молдавии фестиваль русских театров, на гастроли в разные страны мира, где функционируют русские театры. В этой связи директор театра Николай Свентицкий пошутил: «Обращайтесь к нашему министру культуры, чтобы нам профинансировали поездку».
Торжественный вечер продолжался более двух часов и закончился оригинальным фейерверком. Грибоедовцам пожелали долгих лет активной творческой деятельности на земле Грузии.
29 октября юбилейные мероприятия завершатся премьерой спектакля «Ревизор» по одноименной пьесе Н. В. Гоголя.