Калуга, 29 октября, 2015, 11:16 — ИА Регнум. В Калуге состоялось заседание народного совета микрорайона «Правобережье», возглавляемого депутатом городского парламента Эльвирой Капитоновой.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили 29 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, активистам представили проект реконструкции автодороги «Правый берег — Шопино» протяженностью 4,5 километров с улучшенным асфальтовым покрытием, регулируемыми переходами, обустройством пешеходных тротуаров и остановок общественного транспорта, а также строительством парковочных карманов для увеличения пропускной способности трассы. Дорога также соединит улицу Генерала Попова с «Южным обходом».

По словам начальника центра по организации дорожного движения Калуги Сергея Нилова, данный проект является итогом работы, проведённой с момента предыдущей встречи с активистами микрорайона 10 сентября. Сотрудники центра провели предварительный мониторинг участка дороги: в районе перекрёстка на улице 3-й Академический проезд были установлены видеокамеры, которые в течение двух недель вели записи движения. После анализа полученного материала были внесены окончательные изменения в схему. Предполагается, что в следующем году при наличии финансирования начнутся работы по реализации проекта.

После активного обсуждения в режиме «вопрос — ответ» активисты народного совета микрорайона «Правобережье» проект одобрили.