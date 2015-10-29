Красноярск, 29 октября, 2015, 11:13 — ИА Регнум. В Красноярске 29 октября состоялась церемония открытия четвертого мостового перехода через Енисей. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

sibmost.ru Четвертый автодорожный мостовой переход через Енисей в Красноярске

Уточняется, что в торжественном мероприятии приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта России Максим Соколов, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин и другие.

Красноярцев с открытием четвертого моста через Енисей поздравил президент РФ Владимир Путин. Текст поздравления огласил Игорь Левитин. По мнению президента, «современный, отвечающий передовым стандартам безопасности, надежности и экологичности мост создаст дополнительные удобства для жителей города, свяжет две федеральные автомобильные трассы «Байкал» и «Енисей», позволит региону выйти на новый уровень экономического развития».

Также президент отметил, что открытие моста — «важный этап в осуществлении масштабных планов по подготовке XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года», которая пройдет в Красноярске.

После того как гости церемонии перерезали символическую красную ленту, с левого на правый берег Енисея по новому мосту прошла первая колонна автомобильной техники. Позже движение по мостовому переходу было открыто в обоих направлениях.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, четвертый мостовой переход через Енисей в Красноярске стоимостью 12 млрд рублей возводился в течение 40 месяцев. В тело моста было заложено более 55 тысяч кубических метров железобетонных конструкций и почти 30 тысяч тонн металла. Общая длина моста с правобережной эстакадой составляет 1273,35 м.

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Как уточнили в краевом правительстве, мост построили на год быстрее, чем изначально планировалось.