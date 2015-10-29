Севастополь, 29 октября, 2015, 11:39 — ИА Регнум. Смотрите фотогалерею о истории рождения и гибели линкора

Линкор

Сегодня ИА REGNUM вспоминает одну из самых страшных трагедий, произошедших на военном флоте в мирное время, — гибель линкора «Новороссийск» в севастопольском порту в 1955 году. Место трагедии и сам корабль — символы победы над фашизмом — взывают к нам сквозь годы. И умоляют помнить и не удовлетворяться достигнутыми победами, бороться и верить.

Трагедиями не называют события, не имеющие отношения к гибели людей. И каждая гибель — трагедия. 617 человек погибло в трагедии, развернувшейся в бухте Севастополя с 28 октября по 1 ноября 1955 года. Только 1 ноября, на четвертые сутки после начала событий и на третьи после полного погружения корабля под воду перестал быть слышен ужасающий в своей обреченности стук по корпусу заточенных в нем моряков. Гибель стольких людей, как это всегда случается с массовой гибелью, — вызвала огромный отклик. Были проведены официальные и неофициальные расследования, созданы общества ветеранов и поддержки пострадавших, награждены спасатели, написаны книги, записаны передачи… И конечно, как было в подобных случаях до и после, возникали совершенно разные версии произошедшего.

Тут и официальная версия — подрыв необезвреженной немецкой мины, и целый ворох неофициальных — итальянская диверсия, подрыв боекомплекта, подрыв заранее заложенной бомбы, сочетание первого и второго, первого и третьего, третьего и второго. И все же, вспоминая 60 лет спустя эти события и этих людей, хотелось бы говорить не о том, что кому было выгодно и кто в чем виноват, а о том, что мы знаем наверняка — фактах. Только так можно выйти из сферы фантазии в сферу памяти, которой мы и должны почтить погибших тогда моряков.

До того как в 1948 году стать советским «Новороссийском», этот без малого двухсотметровый линейный корабль уже 34 года носил имя «Джулио Чезаре» («Юлий Цезарь») и верой и правдой служил итальянскому флоту. Данный ему при спуске на воду девиз — «Чтобы выдержать любой удар» — он отрабатывал образцово: получал удары и отправлялся на ремонт, но значительного участия в боевых действиях ни Первой, ни Второй мировой войны так и не принял.

Корабль был изначально построен устаревшим для своего времени, и многочисленные модернизации лишь пытались сократить это отставание. За 34 года учений, конвоев, ремонтов и модернизаций «Джулио Чезаре» едва ли совершил хоть один поступок для оправдания своего гордого имени. Тем не менее корабль служил своей родине, чем мог, и, когда пришло время, послужил ей и разменной монетой — был отдан сперва англичанам в 1943 году, а потом, в самом конце 1948 года, — советским морякам, чем кстати уберег от этой участи более молодого и совершенного собрата. Так, прозаично и буднично началась история советского «Новороссийска».

Руководство ВМФ СССР хорошо понимало, что, несмотря на большую огневую мощь бывшего «Цезаря», его характеристики далеки от необходимых в современном морском бою образца 1949 года. К тому же на момент передачи корабль находился в плачевном состоянии по целому ряду статей: внутренняя и внешняя связь, жизнеобеспечение экипажа, корабельные службы и т.д. Поэтому, приняв после экстренной «первой помощи» участие в маневрах весной 1949 года, «Новороссийск» на долгие последние 6 лет своего существования вошел в полосу ремонтов и модернизаций. К 1955 году он представлял собой намного более боеспособный и современный корабль. По некоторым оценкам — самый сильный на советском флоте.

Такова в общих чертах история линкора «Новороссийск» до рокового 28 октября 1955 года. Конец у этой истории мог бы быть самый разный. Быть может, мы могли бы и сейчас видеть этого итальянско-русского красавца у стенки севастопольской бухты в качестве корабля-музея, но увы… Вечером 28 октября, прибыв на празднование годовщины обороны Севастополя, корабль прошел на полкорпуса дальше, чем должен был, нештатно пришвартовался, потом спустя несколько часов прогремел мощнейший взрыв то ли бомбы, то ли мины, то ли боезапаса, сразу за ним — еще один взрыв, потом почти сутки длилась операция по спасению если не самого корабля, то хотя бы запертых в его отсеках моряков — благо многие из 1576 членов экипажа в этот вечер были на берегу, далее — полное затопление и еще двое суток нестерпимого, беспомощного и беспощадного к выжившим стука людей, погребенных заживо под всего несколькими метрами воды и толстым слоем брони, которая должна была спасти их, а не убить.