Калуга, 29 октября, 2015, 10:08 — ИА Регнум. Калужский районный суд осудил 67-летнего местного жителя Владимира Никифорова за хищение чужого имущества, с использованием служебного положения.

ura.ru Чиновник незаконно присвоил денежные средства, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению

Как сообщила 29 октября корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Калуги Ольга Московкина, в суде установлено, что Никифоров, являясь начальником Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Калужская городская станция по борьбе с болезнями животных», в период с апреля 2011 года по декабрь 2013 года незаконно издал приказы о выплате себе разовых премий из фонда экономии заработной платы и выплаты разовых премий.

Таким образом, Никифоров незаконно присвоил денежные средства в сумме более 133 тысяч рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Чиновник вину свою признал полностью. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 8 месяцев текущего года в Калужской области было обнаружено 133 преступления коррупционной направленности. За аналогичный период 2014 года — 161.