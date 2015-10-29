Киев, 29 октября, 2015, 10:05 — ИА Регнум. Сообщения средств массовой информации (СМИ) о поставках продуктов из Турции в Крым заставили отреагировать министерство иностранных дел (МИД) Украины.

Сергей Васильевич Иванов. Торг у в стране восточных славян. 1912

«В связи с появлением упомянутой информации МИД Украины безотлагательно предпринял ряд мер с целью выяснения ситуации, — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. — В частности, были проведены встречи с официальными представителями Турции».

Власти Турции сообщили, что регулярно принимают ряд мер с целью предупреждения граждан страны о «незаконном» присоединении Крыма к РФ, нежелательности осуществления как официальных, так и торговых контактов с полуостровом, а также необходимости придерживаться украинского законодательства и норм международного права в этом контексте, сообщают украинские «Вести».

Ранее в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Крым сообщили, что Турция начала прямые поставки продовольствия морским путем в порты Крыма, несмотря на то, что большинство стран Запада придерживаются санкционной политики в отношении полуострова.

По данным ведомства, в Севастополь и Евпаторию с 1 по 19 октября было ввезено более 385 т фруктов и более 20 т сухофруктов.