Севастополь, 29 октября, 2015, 09:27 — ИА Регнум. Вечером 28 октября состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором города федерального значения Севастополя Сергеем Меняйло. По сообщению пресс-службы главы государства, встреча прошла в загородной резиденции Ново-Огарёво.

пресс-служба президента России Встреча Владимира Путина с Сергеем Меняйло

На встрече обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития Севастополя. Губернатор информировал президента, в частности, о работе по обеспечению детей местами в дошкольных учреждениях города.

Отдельно обсуждалась тема создания в Крыму историко-культурного центра христианства. Как уже сообщалось ИА REGNUM, глава Российского государства предложил основать такой центр, который охватывал бы все ветви крупнейшей мировой религии, в ходе недавнего посещения полуострова.