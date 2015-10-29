Петропавловск-Камчатский, 29 октября, 2015, 09:11 — ИА Регнум. Ситуация с «Трансаэро» крайне негативно сказалась на авиаперевозках на Камчатке. Регион с остальными территориями страны связывает только авиасообщение. Сейчас, как говорят в авиакассах, билеты до Москвы и обратно в экономклассе есть только на десятые числа ноября, а стоимость бизнес-класса превышает 100 тысяч рублей, что не по карману подавляющему большинству пассажиров. Власти края при этом заявляют, что принимают все возможные меры для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» уже пообещал увеличить количество рейсов и мест в самолетах для жителей Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев. Теперь на Дальний Восток намерены отправлять широкофюзеляжные самолеты Boeing-777 — они вмещают на 100 пассажиров больше. Об увеличении числа рейсов просили губернаторы. Так, глава Сахалинской области Олег Кожемяко провел телефонные переговоры с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Виталием Савельевым и главой федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько. В Приморье, помимо замены авиалайнера, с 29 октября будет добавлен один рейс, а с 15 декабря при необходимости — еще три. Решение было принято после соответствующей просьбы губернатора Приморского края Владимира Миклушевского к полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт направил телеграмму в адрес министра транспорта РФ Максима Соколова. Также он обратился к руководителю федерального ведомства с предложением возобновить авиасообщение между Москвой и Комсомольском-на-Амуре. Письмо о необходимости увеличения количества вылетов на линии Хабаровск — Москва губернатор адресовал и генеральному директору ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» Виталию Савельеву. В «Аэрофлоте» заявили, что компания «предпринимает беспрецедентные комплексные меры для сохранения транспортной доступности региона».

Сейчас в правительстве Камчатки надеются, что с ноября «Аэрофлот» сможет увеличить количество рейсов на полуостров. Но это, по словам министра транспорта края Владимира Каюмова, произойдет только после завершения процедуры передачи «Аэрофлоту» нескольких воздушных судов «Трансаэро».

«В настоящее время «Аэрофлот» предпринимает комплексные меры для разгрузки дальневосточных маршрутов, в том числе и в Петропавловск-Камчатский. С тем, чтобы заместить отменённые рейсы, «Аэрофлот» проводит работу по приобретению в лизинг 14 самолётов «Трансаэро». Ожидается, что в ноябре все юридические моменты будут улажены», — подчеркнул Владимир Каюмов.

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По словам министра, власти края ведут переговоры и с другими российскими компаниями, у которых есть дальнемагистральные самолеты. Кроме того, чиновники обратились с предложением организовать авиаперевозки и за границу, в частности в Китай.

«Переговоры ведутся с авиатранспортными предприятиями, имеющими техническую возможность выполнять дальнемагистральные рейсы современными широкофюзеляжными самолётами. Потенциальным партнёрам предлагается организовать и прямые авиарейсы с Камчатки в Китай», — сказал Каюмов. В одной из авиакасс Петропавловска-Камчатского корреспонденту ИА REGNUM заявили, что с билетами до Москвы сложилась критическая ситуация.

«На ближайшие даты их нет. Можно рассматривать варианты с десятых чисел ноября, и то еще надо поискать. Есть возможность лететь до Москвы и обратно через другие дальневосточные регионы. Однако и там с уходом «Трансаэро» своих пассажиров девать некуда, не говоря уже о наших. Есть возможность лететь бизнес-классом, но цена вопроса превышает сто тысяч рублей. Большинство потенциальных пассажиров не могут себе это позволить», — сказали менеджеры кассы.

При этом в аэропорту Камчатки заметили, что фактов неисполнения обязательств по перевозке пассажиров «Трансаэро», купивших билеты с датой вылета до 15 декабря, на Камчатке не отмечено.

Напомним, авиакомпания «Трансаэро» совершила последний рейс 26 октября. Сертификат компании отозван решением Росавиации. Последний рейс «Трансаэро» был совершён 25 октября в 21:05 мск в Гонконг. Пассажиров в Гонконг доставил самолёт Boeing-767.