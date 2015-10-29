Оренбург, 29 октября, 2015, 09:07 — ИА Регнум. Оренбургская «Надежда» в домашнем матче одержала победу над действующим чемпионом Евролиги, обладателем Суперкубка Европы-2015 — чешской «УСК Прага». Игра завершилась со счетом 58:54, передает 29 октября корреспондент ИА REGNUM.

orenbasket.ru Игра «Надежды» и «УСК Прага» завершился со счетом 58:54 в пользу оренбургского клуба

На стадионе СКК «Оренбуржье» вечером 28 октября был аншлаг. Игра чешских и оренбургских баскетболисток заставила болельщиков изрядно поволноваться.

В начале матча оренбурженки с трудом пробивали защиту чешской команды и позволяли соперникам забрасывать мячи в свою корзину. Игроки «Надежды» теряли мяч в простых ситуациях, чем вызывали бурную реакцию со стороны болельщиков. Не менее бурной была реакция и не свистки судей в отношении оренбургских баскетболисток. В итоге первая четверть осталась за «УСК» — 12:16.

Во второй четверти началась игра-качели, где команды приложили все усилия, чтобы не уступить друг другу. Стоит отметить, что «Надежда» показала отличную оборону своего кольца. Ожесточенность схватки во второй четверти лучше всего показал не счет (13:11 в пользу «Надежды»), а количество фолов: шесть — со стороны оренбургских баскетболисток и пять — со стороны игроков «УСК Прага».

В первые минуты второго периода команды продолжали играть в «догонялки», а к середине «Надежда» вырвалась вперед и стала тщательно относится к обороне своего кольца, чтобы сохранить свое преимущество. Матч завершился со счетом 58:54 в пользу оренбургской «Надежды», что вызвало оглушительный рев трибун.

«Нам было очень важно одержать победу. Она прибавила нам уверенности. Возможно, зрителям игра показалась не слишком интересной из-за счета, но матч был очень интересным, с точки зрения тактики. Приходилось принимать быстрые решения. И я очень рад, что мы смогли выиграть!», — так прокомментировал итоги матча главный тренер оренбургской «Надежды» Роберто Иньигес.

На данный момент «Надежда» занимает второе место в турнирной таблице Евролиги в группе «В», «УСК Прага» — пятое.