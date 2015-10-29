Москва, 29 октября, 2015, 08:51 — ИА Регнум. Экологический взвод Восточного военного округа, выполняющий задачи в российской арктической зоне на острове Врангеля, за год очистил от мусора более 50 квадратных километров территории, сообщили в Минобороны РФ.

scienceblog.ru Арктика. Белый медведь

Военнослужащие осуществляют сбор металлолома, пустых бочек из-под горюче-смазочных материалов, которые десятилетиями накапливались на острове, распил и прессовку металлолома на специальном оборудовании и его загрузку на килекторные суда Тихоокеанского флота.

В частности, только в 2015 году силами экологического подразделения на острове Врангеля было собрано более 12 тысяч бочек, 4 тысячи из которых уже вывезены на материк. В общей сложности в текущем году с острова Врангеля вывезено более 200 тонн бочкотары и крупногабаритного металлолома.

Полностью завершить работы по очистке острова Врангеля планируется до конца 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году из федерального бюджета был выделен 21 млрд рублей на очистку российской Арктики. Кроме того, денежные средства на эти цели были выделены и из региональных бюджетов. В настоящее время в России уделяется большое внимание проблеме чистоты Арктики.