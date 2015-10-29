Хабаровск, 29 октября, 2015, 09:51 — ИА Регнум. Депутаты законодательной думы Хабаровского края на заседании отклонили протест прокуратуры, которая пыталась оспорить принятый недавно региональным парламентом закон об эвтаназии животных. Теперь в краевом надзорном ведомстве намерены оспаривать этот закон через суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры.

Смерть. Картина. Песочница. Гравюра 17 век

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Принятый в конце сентября хабаровскими думцами нормативный акт «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» предусматривает эвтаназию безнадзорных животных «в случае отсутствия идентификационных меток, иных предметов с информацией, позволяющей однозначно установить собственника (владельца), при условии отсутствия лиц, изъявивших желание принять их на содержание и в пользование». Если в течение 12 дней не найдется хозяин животного, его усыпят.

По мнению прокуратуры края, указанное положение нарушает требования гражданского законодательства, направленного на защиту прав собственников имущества, в том числе статьи 230, 231 Гражданского кодекса РФ, согласно которым лицо, задержавшее безнадзорных домашних животных, обязано их надлежаще содержать в течение не менее шести месяцев, а также п. 9.5 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.7.2627−10 «Профилактика бешенства среди людей», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, предусматривающих, что регулирование численности безнадзорных животных проводится путем их отлова и содержания в специальных питомниках.

«Таким образом, безнадзорные животные в безусловном порядке должны подвергаться отлову в целях защиты населения края, а затем содержанию в специальных питомниках, а не умерщвлению через 12 дней, как это предусмотрено краевым законом», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Светлана Жукова считает, что принятый краевыми депутатами закон региону нужен.

«Но это закон не об эвтаназии, а о передаче полномочий и финансовых средств муниципалитетам по организации деятельности по отлову и определению бродячих собак. Потому что речь в нем идет о том, какие средства, по какой методике и в каком объеме передаются муниципалитетам, чтобы они могли справиться с этой проблемой. Весь прошлый год мы работали над тем, что у нас собаки не кусали детей, а муниципалитет говорит: у нас нет средств и полномочий, чтобы этих собак отлавливать. Депутаты наконец-то этот пробел закрыли, и если речь идет только о частностях, каким образом и сколько содержать собак, — это уже в рамках предоставленных бюджетов могут отрабатывать муниципалитеты на основании переданных им финансовых средств и полномочий», — считает Светлана Жукова.

По ее мнению, муниципалитеты уже сами могут работать с зоозащитниками по организации питомников и служб по отлову.

«Только в наш адрес поступило более десяти жалоб за прошлый год, в осенне-зимний период, когда в темное время суток дети, особенно в частном секторе, подвергались нападению собак — даже если она не покусала, все равно страшно. Собаки были разные, и бродячие в стаях, и которые гуляли со своими хозяевами, но без поводка и без намордников. И мне кажется, данный закон дисциплинирует и граждан, и муниципалитеты. Теперь у них нет отговорки, что им не на что этих собак отлавливать. Есть средства, краевой бюджет им передал, они должны работать и четко прорабатывать технологию контроля за безнадзорными животными», — пояснила хабаровский уполномоченный по правам ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября законодательная дума Хабаровского края большинством голосов приняла закон об эвтаназии бездомных животных, которым разрешила муниципалитетам умерщвлять бездомных собак через 12 дней после отлова. Депутатов не смутил ни протест представителей общественности, ни негативное мнение прокуратуры. Жители региона закон не поддерживают, они написали петицию на имя генпрокурора РФ.