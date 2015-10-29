Петропавловск-Камчатский, 29 октября, 2015, 07:50 — ИА Регнум. На Камчатке бизнесмены заработали 34 миллиона рублей на незаконной банковской деятельности. Сумма оборота, по данным следствия, составила примерно 570 миллионов рублей. Они помогали местным фирмам «отмывать» деньги. Один из участников схемы уже осужден на два года условно, а теперь перед судом предстанет и второй обвиняемый.

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Отец двух детей, также как и его подельник, обвиняется в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM представитель камчатской прокуратуры Лариса Шунина, мужчины придумали схему в 2010 году и работали по ней три года.

«Они искали фирмы, которым нужно было обналичить деньги и заключали с ними договоры на оказание услуг, которых на самом деле не оказывали. Деньги поступали на счета различных предприятий, которые заблаговременно открыли организаторы, а потом обналичивались», — рассказала собеседник агентства.

За три года работы бизнесмены таким образом провели сделок на сумму 569,4 миллиона рублей. За свои услуги они брали с заказчиков гонорар — 6% от суммы обналичивания. В результате за время работы получили доход, превышающий 34 миллиона рублей.

Ранее в суде было рассмотрено дело подельника, который до этого заключил со следователями соглашение и рассказал им все, что знал. Его дело было рассмотрено в особом порядке и мужчина получил 2 года условно.