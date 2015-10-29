Анкара, 29 октября, 2015, 07:22 — ИА Регнум. Власти Турции предпримут все «необходимые меры», включая военные, чтобы не допустить создания в приграничном городе Тель-Абьяд автономии сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Турции не нужно чье-либо разрешение, мы будем делать то, что необходимо», — сказал президент.

По мнению турецких властей, намерение курдов во главе с сирийской партией «Демократический союз» создать автономию создает угрозу национальной безопасности Турции, передает Reuters.

«Мы полны решимости (сражаться) со всеми, кто угрожает нам вдоль сирийской границы, внутри или за ее пределами», — сказал Эрдоган.

При этом он приравнял поддержку странами Запада курдских ополченцев к пособничеству терроризму, обвинив курдов в этнических чистках.

Напомним, ВВС Турции принимают участие в операции против террористической организации «Исламское государство» в рамках коалиции под предводительством США. Запад относит Рабочую партию Курдистана (PПK) к террористическим организациям, однако сирийские и иракские курдские группировки расценивает как союзников в борьбе с «Исламским государством» в Сирии.