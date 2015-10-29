Москва, 29 октября, 2015, 03:22 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») читает, что президенту Украины Петру Порошенко необходимо серьезно задуматься о защите Львова.

25.md Алексей Пушков — глава комитета Госдумы РФ по международным делам.

«На Украине утешают себя тем, что претензии Польши на ее земли несерьезны. Это ошибка. Порошенко надо не о Крыме думать, а отстаивать Львов», — написал Пушковв Twitter.

Стоит добавить, что недавно польские организаторы «Пробега независимости» в Варшаве разместили рекламные баннеры с картой, где Львов обозначен частью Польши.