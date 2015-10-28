Минск, 29 октября, 2015, 01:58 — ИА Регнум. «По мнению главы белорусского МИД, у официального Минска есть вопросы поважнее российской авиабазы в Белоруссии», — заявил корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Малишевский, оценивая неопределённость в вопросе размещения российской военной авиабазы в Белоруссии.

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Поручение президента России Владимира Путина заключить соглашение о создании российской военной авиабазы в Белоруссии после переговоров Минобороны и МИД РФ с руководством постсоветской республики (Являющейся частью Союзного государства и членом ОДКБ) вызвало резко негативную реакцию на Западе и у прозападной оппозиции в Белоруссии. Сам Лукашенко поклялся, что данный вопрос он с президентом России не обсуждал (умолчав с кем обсуждал помимо Владимира Путина), и заявил о готовности «глубоко поговорить» о проблемных вопросах белорусско-российских отношений в Москве.

«На данный момент официальный Минск не видит особых выгод для себя от размещения подобной базы, — сказал Малишевский. — Соответственно, президент Лукашенко как бы не в курсе переговоров, которые ведутся о её размещении».

«Эту тему понадобилось муссировать даже после окончания президентской кампании, потому что политика Москвы на белорусском направлении непоследовательна, неразумна и нерациональна, — констатировал Малишевский. — Минск пытается использовать это в своих интересах в пропаганде и играх с Брюсселем и Вашингтоном. При этом сама авиабаза, даже вне контекста этих игр — о чем вполне недвусмысленно заявляет глава МИД РБ Владимир Макей — вызывает раздражение».

Политолог отметил, что 28 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что вопрос размещения в Белоруссии российской военной авиабазы предстоит обсудить, однако не уточнил, на каком уровне, когда и где это произойдёт. Предположительно обсуждение проблемного вопроса может состояться во время запланированного визита Лукашенко в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос размещения в Белоруссии российской военной авиабазы обсуждался с 2012 года и актуализировался после знаменитого «плюшевого десанта» 2012 года, выявившего неспособность постветской республики обеспечить надёжную охрану части западных рубежей Союзного государства Белоруссии и России. Гражданская война на Украине и усиление войск НАТО у границ Союзного государства актуализировали проблему боеспособности Вооруженных сил Белоруссии, призванных, как считает министр обороны России Сергей Шойгу, стать частью военной организации Союзного государства и надёжного механизма его вооружённой защиты. Шойгу не сообщил, обсуждался ли вопрос об авиабазе, однако его белорусский коллега Андрей Равков на следующий день, 22 октября, заявил, что консультации по условиям размещения в Белоруссии российской военной авиабазы завершены, однако Александр Лукашенко ещё не принял окончательного решения.