Вашингтон, 29 октября, 2015, 01:41 — ИА Регнум.



airesis.net Старинная иллюстрация

У США и РФ есть много общего в подходах к ситуации в Сирии, заявил госсекретарь США Джон Керри в ходе выступления в Вашингтоне.

По его словам, обе страны осознают необходимость политического решения проблемы и борьбы против экстремистов. Кроме того, он отметил, что Москва и Вашингтон согласны, что сирийцы имеют право выбирать своих руководителей на честных и свободных выборах.

При этом Керри добавил, что Россия не столько борется с террористами в Сирии, сколько оказывает поддержку действующему президенту Асаду. Целью США, продолжил он, остается прекращение войны в Сирии: «Нужно прочертить путь выхода из ада».

С 30 сентября по просьбе президента Сирии Башара Асада Москва наносит авиаудары по боевикам запрещённой в России группировки «Исламское государство» в арабской республике. Помимо России удары по террористам с сентября 2014 г. наносят силы коалиции из 65 стран во главе с США — их альянс действует с августа 2014 г. Предполагается, что вмешательство России ограничится авиаударами, наземной операции не будет.

30 октября в Вене состоится обсуждение вариантов политического разрешения сирийского конфликта. В нем примут представители России, Саудовской Аравии, США, Ирана, Турции, Ирака и Египта. Предыдущий этап переговоров прошел неделей ранее без участия делегаций Каира, Тегерана и Багдада. На включении их в число участников настояла российская сторона.