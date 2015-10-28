Степанакерт, 29 октября, 2015, 01:00 — ИА Регнум.



popgun.ru Выстрел

Завершился очередной визит в Степанакерт сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Игорь Попов (Российская Федерация), Пьер Андрие (Франция), Джеймс Уорлик (Соединённые Штаты Америки), а также Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик провели встречу с президентом Бако Саакяном, обсудив актуальные вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и ситуации на границе.

Глава карабахского государства, в частности, подчеркнул, что агрессивная политика Азербайджана и грубые нарушения режима прекращения огня, отказ официального Баку от любых конструктивных предложений подвергают опасности стабильность и мир в регионе и препятствуют миссии, осуществляемой посредниками в этом направлении. Он также отметил, что в первую очередь необходимо придать новое качество сохранению режима прекращения огня и определить механизмы ответственности за его нарушение, добавив, что официальный Степанакерт готов в полной мере принять участие в этом процессе.

В ходе проведённого миссией ОБСЕ во главе с послом Каспшиком мониторинга линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана на участке дороги Мартакерт-Тартар посредники перешли со стороны НКР на территорию Азербайджана по специально разминированному участку, что носит больше символический характер. Это своеобразная попытка продемонстрировать, что границы не могут быть вечно закрытыми и необходимо налаживать контакты и находить пути выхода из ситуации.

Между тем на территории НКР сопредседателям были продемонстрированы многочисленные осколки миномётных и гранатомётных снарядов, которые в последнее время активно применяет азербайджанская сторона.

«Это очень беспокоит нас, тем более, когда применяется такое оружие, как этот 120-миллиметровый миномёт», — сказал американский сопредседатель Джеймс Уорлик, держа в руках большой осколок снаряда.

При этом в качестве одной из главных причин эскалации напряжённости на линии соприкосновения он назвал отсутствие механизмов расследования инцидентов, правда, не отметив, что именно Баку мешает созданию подобных механизмов, блокируя подобные инициативы посредников и игнорируя соответсвующие предложения и призывы Еревана и Степанакерта.

«Мы намерены поднять данный вопрос в скором времени, когда обсудим его с другой стороной. Надеемся достичь прогресса в этом вопросе», — сказал американский сопредседатель.

Говоря о необходимости создания атмосферы доверия, Уорлик заметил: «В результате этого конфликта в первую очередь страдают мирные люди. Люди, которые живут на этих территориях. Потому мы всячески стимулируем налаживание отношений как на высоком официальном уровне, так и в формате «народной дипломатии». Существует ряд инструментов и программ, которые мы намерены расширить в ближайшем будущем. Желаем, чтобы люди по обе стороны жили в мире, и готовы содействовать любой программе, которая будет способствовать этому».

О неприемлемости роста напряжённости и, в частности, использования тяжёлого вооружения говорил с журналистами в Степанакерте и российский посредник Игорь Попов. Он отметил, что в ходе встречи с президентом НКР были обсуждены также гуманитарные вопросы, в частности, возможность встреч представителей гражданских обществ сторон конфликта. Попов также сообщил, что готовится встреча президентов Армении и Азербайджана.

Карабахский эксперт Грачья Арзуманян не ожидает от встречи президентов существенного изменения ситуации в процессе урегулирования карабахского конфликта. Тем не менее он отмечает необходимость подобных встреч, исходя из того, что переговоры лучше, чем стрельба.

Хотя, как показывает практика, именно накануне или во время встреч президентов азербайджанская сторона интенсифицирует обстрелы позиций Армии обороны НКР и совершает провокации диверсионного характера.

Кстати, в момент завершения вышеуказанного мониторинга были зафиксированы выстрелы с азербайджанской стороны из автоматического оружия. И вновь со стороны посредников не был назван конкретный виновник. А значит, эти выстрелы были произведены по мирному процессу…