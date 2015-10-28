Москва, 29 октября, 2015, 00:56 — ИА Регнум. Студентка МГУ Варвара Караулова, которую подозревают в попытке участия в террористической организации, признала свою вину в ходе допроса. Также девушка оказывает содействие следствию и дает показания.

360tv.ru Варвара Караулова — студентка МГУ

Что касается ареста Карауловой, то он стал результатом того, что студентка продолжила контактировать с завербовавшими ее людьми.

Как сообщалось ранее, 28 октября Лефортовский суд отправил Варвару Караулову (теперь ее зовут Александра Иванова) в СИЗО на два месяца. Есть подозрения, что студентка могла сама заниматься вербовкой в ИГИЛ.

23 июля Следственный комитет РФ отказался возбуждать дело в отношении Карауловой после того, как ее задержали во время попытки проникнуть через турецко-сирийскую границу. Тогда вместе с ней арестовали еще 13 граждан РФ.