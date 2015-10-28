Санкт-Петербург, 29 октября, 2015, 00:38 — ИА Регнум.

render.ru Футбольный мяч

ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) на домашнем стадионе одержал разгромную победу над «Тосно» (клуб из одноименного райцентра Ленинградской области) — 5:0.

Первый гол на 11 мин. забил Артем Дзюба, а в конце I тайма нападающий снова поразил ворота «Тосно», оформив дубль. Также двумя забитыми мячами отметился Витсель, последний гол забил Рязанцев.

Пожалуй, единственной неприятностью для фаворита стала травма Халка, который по причине повреждения задней поверхности бедра был вынужден покинуть поле на 20 мин.

Кубок России. 1/8 финала

«Зенит» — «Тосно»

5:0

Голы: Дзюба, 11 (1:0); Витсель, 18 (2:0); Витсель, 37 (3:0); Дзюба, 39 (4:0); Рязанцев, 44 (5:0).