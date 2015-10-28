Вашингтон, 29 октября, 2015, 00:25 — ИА Регнум. Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США объявил о сохранении размера базовой процентной ставки на прежнем уровне. При этом регулятор в своем заявлении убрал фразу о влиянии ситуации на зарубежных рынках на экономику США, дав тем самым сигнал о возможном повышении ставки на следующем, декабрьском заседании.

savvy.by Федеральная резервная система (ФРС) США

В заявлении регулятора указывается, что ставка сохранена на уровне 0−0,25% годовых, что объясняется умеренным ускорением темпов экономического роста, а также слабой динамикой инвестиций в основной капитал. В ФРС подчеркнули желание поддержать прогресс на рынке труда и стабильность цен.

Новым элементом в тексте заявления стала фраза о возможном повышении процентных ставок на следующем заседании ФРС. Прежние тексты заявлений FOMC не содержали подобных прямых заявлений. Следующее заседание Комитета по открытым рынкам намечено на 15−16 декабря. Базовая ставка США на уровне 0−0,25% годовых держится уже 6 лет.