Минск, 29 октября, 2015, 00:24 — ИА Регнум. Власти Белоруссии всерьёз считают, что месячный бюджет прожиточного минимума человека в трудоспособном возрасте может составлять менее $100 — об этом говорится в постановлении министерства труда и социальной защиты Белоруссии № 60 от 20 октября. Официальный комментарий к постановлению опубликован на сайте министерства 28 октября.

probusiness.by Уровень зарплат в Белоруссии

Постановлением Минтруда и соцзащиты № 60 утверждены размеры БПМ в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам в ценах сентября 2015 г. в расчете на один месяц на период с 1 ноября 2015 г. по 31 января 2016 г. Отметим, что Нацбанк Белоруссии по состоянию на 28 октября установил официальный обменный курс 17,358 тыс белорусских рублей за $1.

Согласно постановлению, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 ноября составит 1,56 781 млн бел.руб. или $90 в эквиваленте. Стоит отметить, что власти Белоруссии понизили данный показатель на 0,1% по сравнению с размером, действовавшим в период с 1 августа по 31 октября нынешнего года и составлявшим 1,56 913 млн. бел. руб.

БПМ для трудоспособного населения установлен на уровне 1,7257 млн бел.руб. ($99). БПМ для пенсионеров установлен ещё ниже — 1,19 508 млн бел.руб., для студентов — 1,51 512 млн бел.руб., для детей в возрасте до 3 лет — 1,719 млн бел.руб., для детей в возрасте от 3 до 6 лет — 1,40 546 млн бел.руб., для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1,72 003 млн бел.руб.

В официальном комментарии снижение БПМ в среднем на душу населения объяснили «сентябрьским снижением цен на плодоовощную продукцию к июню — периоду реализации продукции нового урожая и значительным удельным весом данной статьи расходов в продуктах питания (22,5 процента)». Там отметили также: «На незначительное увеличение бюджета прожиточного минимума для некоторых социально-демографических групп населения повлияли различия в нормах потребления продуктов питания, их удельном весе в структуре расходов на продовольственные товары».

«БПМ в соответствии с законодательством служит основой для установления: минимальных трудовых и социальных пенсий; надбавок, повышений к пенсиям и доплат людям старших возрастов (75 лет и выше); некоторых видов государственных пособий семьям, воспитывающим детей, в том числе при рождении детей (первого ребенка — 10 БПМ, второго и последующих детей — 14 БПМ); по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (1 БПМ); пособий семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (0,5 БПМ) и других социальных выплат, — напомнили в министерстве. — Также БПМ является критерием нуждаемости при определении права на государственную адресную социальную помощь (ГАСП) граждан (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

Постановлением министерства № 61 от 20 октября на период с 1 ноября 2015 года по 31 января 2016 года установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов (МПБ) для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава. Так, МПБ на одного члена семьи из четырех человек в расчете на месяц составит 2,49 927 млн бел. руб. ($144). Если понижение БПМ в среднем на душу населения чиновники Белоруссии объяснили сезонным удешевлением плодоовощной продукции, то повышение МПБ на 2,6% они объяснили повышением цен на непродовольственные товары, а также тарифов на услуги, входящие в потребительскую корзину.

МПБ на одного члена семьи из трёх человек в расчете на месяц составит 2,73 111 млн бел. руб., трудоспособного населения — 3,19 778 млн бел. руб., пенсионеров — 2,50 745 млн бел. руб., студентов — 2,38 693 млн бел. руб., детей в возрасте до 3 лет — 2,973 млн бел. руб., детей в возрасте от 3 до 6 лет — 2,70 544 млн бел. руб., детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2,7385 млн бел. руб.

Тем временем издание probusiness.by изучило вопрос, где живут на среднюю зарплату, выявленную Белстатом в сентябре. «По данным Белстата, в сентябре средняя начисленная зарплата составила 6 863 тыс. рублей или $388,6 по среднему курсу Нацбанка за сентябрь. По сравнению с августом снижение составило 107,6 тыс. рублей. В долларовом выражении зарплата сократилась на $53,7. Зарплата ниже $400 в месяц в последний раз наблюдалась в Белоруссии в марте 2012 года. — констатировало издание. — В долларовом выражении во всех районах и городах Белоруссии отмечено сокращение зарплат».

«Среднюю начисленную зарплату в Белоруссии получают только в 3 городах и 5 районах. В остальных (121) территориальных образованиях средняя зарплата ниже общереспубликанского значения», — сказано в публикации.

Издание представило также карту, на которой разными цветами — согласно соотношению к средней зарплате по республике, выделены административно-территориальные образования. Примечательно, что самыми богатыми оказались Солигорский район (где находится «Беларуськалий»), Мозырь и Новополоцк (в них размещены два НПЗ, перерабатывающие российскую нефть), а также Минск и Минский район, где наблюдается наибольшая концентрация госуправленцев и близких к ним бизнесменов, строящих «белорусскую модель», чем-то напоминающую развитой латиноамериканский вариант. Неплохо себя чувствуют Дзержинский район Минской области, Речицкий район Гомельской области и г. Гродно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии почти 20 лет строится «рыночный социализм», подпитываемый российскими углеводородами, кредитами и рынками сбыта. Очередной кризис в Белоруссии начался в конце 2014 года, совпал с президентской кампанией 2015 года и, как отмечают эксперты, продолжится в 2016 году.