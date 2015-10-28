Киев, 29 октября, 2015, 00:14 — ИА Регнум. 28 октября МИД Украины выразил протест в связи обысками в Библиотеке украинской литературы в Москве.

gogetnews.info МИД Украины

Киев назвал действия властей РФ «грубыми и немотивированными» и призвал «прекратить давление на работу библиотеки — культурного центра многотысячной украинской общины». Кроме того, в сообщении ведомства содержится призыв «положить конец целенаправленной политике по уничтожению всего украинского».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября сотрудники правоохранительных органов провели обыски в здании Библиотеки украинской литературы на ул. Трифоновская в Москве. «Оперативники изымают из библиотеки документы, электронные носители и некоторую литературу», — сообщил источник в силовых структурах.

Известно, что была задержана директор Библиотеки Наталья Шарина.

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