Москва, 28 октября, 2015, 23:15 — ИА Регнум. Директор московской Библиотеки украинской литературы, в которой сегодня проходил обыск, задержана. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает НТВ со ссылкой на источник в силовых структурах.

academic.ru Библиотека украинской литературы

Сообщается, что директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина задержана и будет допрошена. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, сегодня сотрудники правоохранительных органов провели обыск в здании библиотеки украинской литературы в Москве. Во время обыска оперативники изъяли документы, электронные носители, литературу и периодические издания. Некоторые произведения носят откровенно русофобский характер, периодическая литература содержит искаженные исторические факты.

В частности, в кабинете директора библиотеке Натальи Шариной обнаружены экземпляры издания националистического толка «Час Руху», в которых встречаются призывы к борьбе с Русским миром.

Стоит отметить, что это уже не первый обыск в Библиотеке украинской литературы. В 2010 году сотрудники департамента по противодействию экстремизму МВД изъяли из этой библиотеки около 50 изданий, содержащих националистическую риторику.