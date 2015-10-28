Ставрополь, 29 октября, 2015, 00:02 — ИА Регнум.



refportal.com Первый международный инвестиционный форум «АгроЮг 2015»

29 октября 2015 года в Ставрополе начинает работу первый международный инвестиционный форум «АгроЮг 2015». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья, в рамках форума участники рынка агропромышленного комплекса Юга России обсудят реализацию политики импортозамещения и вопросы инвестирования в отрасль в новой экономической реальности.

Руководители компаний, представители власти и эксперты выскажут мнение о подходах к стратегии развития отрасли в изменившейся экономической и геополитической ситуации, определят планы реализации инвестиционных проектов на 2015−2017 годы и подпишут контракты с российскими и международными поставщиками услуг, технологий и оборудования.

Ожидается, что в форуме примут участие более 200 российских и зарубежных компаний. Среди них: Юг Руси, СтавропольАгроСоюз, О’КЕЙ, Магнит, ТОК-Агро, Ростсельмаш, Россельхозбанк, Сольвей, Адама Рус, AWETA, Bauer, Griba Vivai, Plattenhart&Wirt, Maisadour, Unitec и другие. Планируется, что форум посетят представители бизнеса Франции, Голландии, Австрии, Италии, Израиля, Белоруссии и Узбекистана. В мероприятиях форума примут участие главы ряда российских регионов, министры и руководители ведомств агропромышленного и экономического профиля.

Мероприятие организовано и проводится на средства спонсоров, в числе которых крупные производители оросительных систем — международные группы Naan Dan Jain и Bauer. Главным организатором форума выступает британская консалтинговая компания Vostock Capital.